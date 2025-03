Calciomercato.it - Thiago Motta, nuova panchina in Serie A dopo la Juve: scelta fatta

per il futuro del tecnico italo-brasiliano, a rischio esonero in caso di sconfitta anche in casa della Fiorentinavia dallama ancora inA. Il tecnico italo-brasiliano è a forte rischio esonero, lantus vorrebbe cambiarlo ma a fine stagione. In caso di ko con la Fiorentina, però, Giuntoli potrebbe essere costretto ad anticipare i tempi temendo di pregiudicare l’accesso alla prossima Champions League, un obiettivo vitale anche in ottica mercato.inA: un’altra bigla(LaPresse) – Calciomercato.itFinoraè stato un mezzo disastro, soprattutto rispetto alle aspettative iniziali e a quanto fatto prima di sedersi sullabianconera. A Spezia, e in particolare a Bologna dove ha centrato una storica qualificazione in Champions, l’ex centrocampista di Genoa e Inter aveva fatto intravedere delle qualità che facevano di lui una sorta di predestinato.