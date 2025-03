Ilnapolista.it - Thiago Motta: «Lascio io? Sarebbe troppo facile e non mi piacciono le cose facili»

L’allenatore della Juventus,, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la sonora sconfitta contro la Fiorentina Le parole di«È un po’ la continuazione dell’ultima partita. È un po’ la stessa storia, dove iniziamo bene a competere contro l’avversario, sapendo le nostre difficoltà, sapendo, allo stesso tempo, la strategia dell’avversario. Però oggi, come contro l’Atalanta in casa, alla prima difficoltà, non abbiamo saputo reagire ed è lì dove dobbiamo sicuramente migliorare. Oggi non siamo forti né nella fase difensiva né nella fase offensiva. Le due fasi del gioco facciamo fatica e dobbiamo recuperare questi ragazzi armonicamente e penso che prima di queste due partite abbiamo dimostrato un’altra faccia anche avendo delle difficoltà, ma la reazione c’è sempre stata, una reazione molto buona.