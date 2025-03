Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve: tra esonero, futuro e possibili successori. La posizione del club è chiara, cosa può succedere dopo Firenze e nei prossimi mesi

di RedazionentusNews24: ladelpuòe neitraL’edizione odierna di Tuttosport è tornata a focalizzare l’attenzione suldi. Il tecnico dellasente la fiducia della proprietà, ma con un quarto posto da conquistare ora non può più sbagliare in queste ultime 10 partite di Serie A. Serve un segnale fortelo sbandamento con l’Atalanta, un segnale di cambiamento.L’ambiente bianconero spera in una scossa immediata per scongiurare una rivoluzione che pare difficilmente evitabile in estate: l’intenzione delè quella di proseguire con TM fino al termine della stagione, quando a bocce ferme si prenderà una decisione con più lucidità sula medio-lungo termine.