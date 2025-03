Panorama.it - Thiago Motta, era meglio la Juventus di Allegri

Eraladi Massimiliano. Il crollo a Firenze, che segue quello di sette giorni fa contro l’Atalanta, fa cadere anche l’ultimo velo di ipocrisia intorno alla stagione bianconera che sarà un fallimento a prescindere dall’esito dell’affannosa rincorsa al quarto posto che vale la vitale qualificazione alla prossima Champions League.Eraladi Massimiliano, costruita su un mercato estivo esangue e non rinforzata da quello farsesco del mese di gennaio, quando la squadra era comunque a stretto contatto con l’Inter capolista.di quella opulenta consegnata ada una doppia sessione da 300 milioni di euro firmata Cristiano Giuntoli. Migliore nei risultati (7punti in più dopo 29 giornate), nella cattiveria riversata in campo e persino a tratti nella qualità di gioco.