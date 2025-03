Juventusnews24.com - Thiago Motta Elkann: retroscena sul gesto di John per l’allenatore della Juventus. Ecco cosa ha fatto in questo momento di difficoltà

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24: svelato ilsuldiper il tecnicohaindiper lui«Mi hagrande piacere la vicinanzaproprietà questa settimana». Parole dinella conferenza stampa di vigilia di Fiorentina Juve che han dimostrato quanto per il tecnico sia stato importantesupporto dopo la pesantissima sconfitta per 4-0 contro l’Atalanta.Come riferito da Tuttosport,ha inviato un messaggio albianconero direttamente dal Brasile, dove si trova per impegni di lavoro. A volte, si legge, sono a particolari a fare la differenza. Ricevere un incoraggiamento, soprattutto quando si è in, può fare la differenza, conche ha certamente ricaricato le pile dopodi vicinanza.