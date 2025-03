Thiago Motta ‘distrutto’ caos Juve | svelato il piano

Leggi su Sportface.it

Peril destino sembra essere segnato: il tecnico dellantus è stato distrutto, ilè venuto subito a gallaSi può dire tutto, tranne che ad inizio anno ci si aspettasse una situazione del genere in casantus. I bianconeri vivono il loro momento nero con l’eliminazione da Champions e coppa Italia e la sconfitta contro l’Atalanta a chiudere la suggestione scudetto.Suggestione che non avrebbe mai dovuto esserci, almeno a sentirenell’immediato post gara della sfida ai nerazzurri. Proprio l’allenatore dei bianconeri è finito inevitabilmente sotto accusa e il suo destino appare segnato: nessun esonero a stagione in corso, fatto salvo un crollo verticale della squadra, ma un possibile addio alla fine dell’annata.Su questo sta riflettendo la società con Giuntoli in prima linea.