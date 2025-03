Calciomercato.it - Thiago Motta dice no alle dimissioni e spiega il motivo

Dopo la disfatta della Juventus, il tecnico bianconero commenta la partita e non lascia: vuole raggiungere l’obiettivoUn’altra disfatta, altri tre gol incassati e quarto posto perso. La Juventus esce con le ossa rotte dalla trasferta di Firenze, ma la società con Giuntoli conferma la fiducia ache, nel post gara, annuncia di non aver alcuna intenzione di mollare il suo posto.noil(LaPresse) – Calciomercato.it– “Sarebbe troppo facili e le cose facili non mi piacciono. Dobbiamo vincere, dobbiamo trovare il modo per fare i punti che servono per raggiungere il nostro obiettivo: essere tra le prime quattro”.PARTITA – Sulla partita poi: “È un po’ la continuazione di quella con l’Atalanta, la stessa storia. Abbiamo iniziato bene, poi alla prima difficoltà non siamo riusciti a reagire.