Nerdpool.it - The Sims 4 Hobby & Attività Expansion Pack è ora disponibile

Leggi su Nerdpool.it

Preparati a dare sfogo alla tua creatività con il nuovo pacchetto espansione di The4, “”! Trasforma le tue passioni in una redditizia, padroneggia nuove abilità e dai un tocco personale alla vita dei tuoi.Tatuaggi e ceramica: esprimi la tua unicitàCon la nuova abilità di tatuaggio, potrai creare opere d’arte sulla pelle dei tuoi. Personalizza disegni, condividi le tue creazioni nella Galleria e gestisci il tuo studio di tatuaggi a modo tuo. E se la body art non fa per te, cimentati con la ceramica: modella oggetti unici, smaltali con colori vivaci e vendi le tue creazioni o usale per decorare la tua casa.Nordhaven: la città degli artistiEsplora Nordhaven, una nuova città ricca di storia e ispirazione. Partecipa a sessioni di, fai nuove amicizie e trova mentori che ti aiutino a migliorare le tue abilità.