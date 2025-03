The Monkey | tutto quello che c’è da sapere sul film dal 20 Marzo al cinema!

Leggi su Cinefilos.it

Theche c’è dasul, dal 20al!Un altro terrificante racconto di Stephen King è stato portato sul grande schermo, ed ecco cosa c’è dasu The. Basato sull’omonimo racconto pubblicato originariamente nel 1980, Theparla di due fratelli che scoprono in soffitta un misterioso giocattolo a forma di scimmia che suona i piatti. Sfortunatamente per gli ignari fratelli, ogni volta che il meccanico scimmione fa tintinnare i piatti, qualcuno a loro vicino muore. Ispirandosi a storie classiche come La zampa della scimmia, il racconto sottovalutato di King è stato una delle sue poche opere ancora da vedere sullo schermo.Mentre la carriera dell’iconico re dell’horror entra nel suo sesto decennio, la popolarità del maestro delle parole del Maine sembra non essere svanita.