Isaechia.it - The Couple, ecco la cifra (incredibile) a cui ammonterebbe il montepremi: “Tentativo per convincere i Vip giusti”, il retroscena

Il nuovo reality di Canale 5, The, si sta già facendo notare per le sue proposte innovative e per il cast in evoluzione. A partire dal prossimo 7 aprile, il programma condotto da Ilary Blasi si preannuncia come il “nuovo Grande Fratello”, capace di unire intrattenimento e dinamiche di gioco innovative.Secondo quanto riportato da TvBlog, la partenza del reality sarebbe confermata, a differenza della notizia risalente agli scorsi giorni, di un allungamento del Grande Fratello per la festa finale:La finale del Grande fratello andrà in onda lunedì 31 marzo e quella sarà l’ultima puntata del programma. Non ci sarà nessuna festa il lunedì successivo, come paventato in rete negli ultimi giorni. Il lunedì successivo, ovvero il 7 di aprile, partirà regolarmente l’esperimento televisivo di The, condotto dalla bella e brava Ilary Blasi.