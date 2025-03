Nerdpool.it - The Big Bang Theory: ci sarà la reunion per una nuova stagione?

Da quando The Bigsi è concluso nel 2019 dopo dodici stagioni di successo, i fan non hanno mai smesso di sperare in una possibile. La sitcom creata da Chuck Lorre e Bill Prady ha lasciato un segno indelebile nella storia della televisione, trasformando un gruppo di nerd appassionati di scienza e cultura pop in veri e propri fenomeni globali. Ma c’è davvero la possibilità di rivedere Sheldon, Leonard, Penny e il resto del gruppo in una?Rumors e dichiarazioni del castNegli ultimi anni, più volte si è parlato di un ritorno della serie, ma senza conferme ufficiali. Alcuni attori hanno lasciato intendere che sarebbero aperti a un ritorno, mentre altri sembrano più restii. Jim Parsons, che ha interpretato il mitico Sheldon Cooper, ha dichiarato in diverse interviste di essere soddisfatto della conclusione della serie e di non sentire la necessità di tornare nel ruolo.