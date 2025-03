Ilfattoquotidiano.it - Terza lettera del Doge di Musk ad Aviano, i sindacati: “Sciopero inevitabile se continua così”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La parolacomincia ad aleggiare ad, in provincia di Pordenone, una delle cinque basi statunitensi in Italia. È stata infatti recapitata al personale italiano un’altraproveniente dal(Department of Government Efficiency) di Elonche chiede conto ai lavoratori su che cosa abbiano fatto nella settimana appena terminata. È larichiesta in tre settimane, dopo l’annuncio anche delle assunzioni. ùLa missiva è stata spedita alle mail di ciascun dipendente da Washington venerdì pomeriggio ed è arrivata quando in Italia era già sera. Adsono presenti circa 15mila americani e lavorano 760 italiani. La reazione deiè stata immediata. Fisascat Cisl e Uiltucs (la Cgil non è rappresentata all’interno della base) hanno scritto all’ambasciata Usa in Italia e al ministero dell’Interno.