Terza Camminata antimafia in Martesana

Sarà Francesca Andreozzi, nipote del giornalista Giuseppe Fava ucciso dalla mafia il 5 gennaio 1984 a Catania, la testimonial e ospite d’onore dellacon Libera, in programma il prossimo 29 marzo, a Melzo. Porterà sul palco la sua testimonianza non solo in veste di parente di una vittima ma anche di presidente della Fondazione Giuseppe Fava, da anni impegnata a tener viva la memoria e a promuovere la cultura. Ultime febbrili settimane di preparativi in vista della grande kermesse della legalità, che approda a Melzo dopo le prime due edizioni a Pioltello e Cologno, e per la prima volta partirà da una scuola: il liceo Giordano Bruno, primo “presidio scolastico di Libera” nell’hinterland milanese. Dell’organizzazione, con Comune e associazione, si è occupata principalmente una classe, la 3A.