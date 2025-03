Dayitalianews.com - Terribile Incidente ad Alberobello: tre auto coinvolte nell’impatto

Undi grave entità si è verificato intorno alla mezzanotte sulla statale 172, nel territorio di, in provincia di Bari. Per ragioni ancora da chiarire, tremobili sono rimastein un violento scontro.Sul luogo dell’sono arrivate le ambulanze del 118, che hanno prestato soccorso ai passeggeri coinvolti, tra cui si sarebbero trovati anche bambini. In totale, si contano tre feriti, le cui condizioni non risulterebbero gravi.È stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi e degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.L'articoload: treproviene da Dayitalianews.