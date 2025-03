Spazionapoli.it - Terremoto Napoli, il messaggio commovente di Curva A e Curva B al Penzo

Venezia, esposto uno striscione dallaospiti: il pensieroda parte dei tifosi del.I fatti di cronaca degli ultimi giorni hanno lasciato tutti i cittadini die dintorni col fiato sospeso e, di conseguenza, assistere alla partita della propria squadra oggi come non mai ha un sapore del tutto differente. Una distrazione per provare a mettere da parte le ansie di questi ultimi giorni per soli 90 minuti.Allo tesso tempo, però, i tifosi del, accorsi in numerosi alper sostenere i propri beniamini, hanno esposto uno striscionerispetto a quanto successo ultimamente. Di seguito lo striscione:Venezia, esposto uno striscione (SCREENSHOT) – Spazio.itGesto lodevole che certifica la forza del popolo napoletano anche in situazioni davvero spiacevoli come quelle che negli ultimi giorni si stanno verificando.