Terremoto in Israele, Netanyahu pronto a cacciare il capo dei servizi segreti. Ma Ronen Bar non ci sta

Il premier israeliano Benjaminvuoleildello Shin Bet, iinterni. Lo ha annunciato stasera lo stesso, dando seguito a una rivalità conBar che correva da tempo sotto traccia. «Ho deciso di presentare al governo una proposta di risoluzione per la conclusione dell’incarico deldello Shin BetBar a causa di una persistente mancanza di fiducia», ha dichiarato il primo ministro. Nelle scorse settimane il governo aveva dato il benservito pure aldi stato maggiore dell’esercito, Herzi Halevi, sostituendolo con il “duro” Eyal Zamir. «è nel mezzo di una guerra esistenziale su sette fronti. In ogni momento, ma soprattutto in un conflitto di questa portata, deve esserci piena fiducia tra il primo ministro e ildello Shin Bet.