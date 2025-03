Ilfattoquotidiano.it - Terremoto Campi flegrei, la protesta nelle strade di Bagnoli: “Chi ha concesso tutte queste licenze? Ora lo Stato ci tiri fuori da qui”

continuano a tremare. Dopo l’ultima scossa di magnitudo 3.9 che si è verificata intorno all’1 e 32 di sabato un corteo di cittadini si è messo in marcia per le vie dichiedendo maggiori interventi rispetto a quelli messi in campo. “È loche in questi anni haper costruire qui – dice una signora – ora è loche ci deve tirareda questa situazione”. L’ipotesi di un allontanamento graduale della popolazione, anche in via temporanea, è la richiesta che fanno i cittadini ormai esasperati dall’ennesima scossa. “Ma aspettano davvero che contiamo i morti? – si chiede un anziano sceso in strada – questo è un quartiere (, ndr) pieno di persone di una certa età che non hanno la possibilità di mettersi in salvo,persone sono sole, anche loro hanno diritto all’assistenza”.