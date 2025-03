Thesocialpost.it - Terremoto alle Isole Egadi: scossa di magnitudo 4.0 avvertita in diverse città della Sicilia

Undi4.0 ha colpito questa sera le, in provincia di Trapani. Laè stata registrata21.45 dalla Sala Sismica dell’INGV di Roma, con un ipocentro localizzato a 5 km di profondità.Il sisma è stato distintamente avvertito non solo nell’arcipelago trapanese, ma anche inlocalitàoccidentale, tra cui Trapani, Marsala, Sciacca e Palermo. Numerose segnalazioni sono giunte dai cittadini che hanno percepito il movimento tellurico, soprattutto ai piani alti degli edifici.Al momento non si registrano danni a persone o cose, ma l’evento ha generato preoccupazione tra la popolazione. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, mentre gli esperti dell’INGV continuano a raccogliere dati per valutare eventuali repliche.