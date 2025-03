Lanazione.it - Terranuova, Boccardi strappa un punto a Siena

TRAIANA 1(4-3-1-2) Stacchiotti; Morosi, Achy, Biancon, Cavallari; Pescicani (37’st Suplja), Bianchi, Farneti (32’st Mastalli); Candido (16’st Giannetti); Galligani (16’st Semprini),(32’st Masini). Panchina: Giusti, Lollo, Hagbe, Carbè. All. Magrini.TRAIANA (4-2-3-1) Timperanza; Cappelli (26’st Sacconi), Saitta, Bega, Tassi; Privitera (37’st Petrioli), Mannella; Marini, Degl’Innocenti, Massai (14’st Dini); Iaiunese. Panchina: Morandi, Grieco, Lischi, Castaldo, Senzamici, Cardo. All. Meniconi (Becattini squalificato). Arbitro: Rinaldi di Novi Ligure (Dattilo-Frunza). Reti: 21’st, 41’st Sacconi Note: ammoniti Privitera, Iaiunese, Masini (dalla panchina), Degl’Innocenti, Saitta..– IlTraiana coglie unimportante al Franchi e tutto sommato meritato per quanto visto nell’arco di una gara equilibrata con diverse occasioni sciupate da entrambe le parti.