Piperspettacoloitaliano.it - Teresa muore in Mare Fuori 5 ? Che fine fa l’amante di Edoardo Conte

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Dopo ladell’amore con, seguito dal suo tragico assassinio, perPolidori il ruolo in5 è come una mina vagante. Cerca insistentemente Carmela per scoprire la verità, ma più volte si scontra con la moglie di. La ragazza è pronta a far nascere la figlia avuta con l’ex giovane boss del clan dei Ricci, ma anche per lei il destino sarà molto amaro. Dopo l’attentato,in5 ?Chi spara a? ChefadiScoperta l’amara verità sulla scomparsa del suo amante, sotterrato all’interno della cripta dei Ricci,si scaglia contro Carmela che cerca di coprire la realtà dei fatti. Nel frattempo, una scarica di colpi si abbatte su di loro.salva Carmela e resta gravemente collusa nella sparatoria ordinata da Wanda Di Salvo ai danni dell’ex moglie di