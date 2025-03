Tensione a Fiumicino | uomo sequestra madre e compagna spara a un poliziotto

Leggi su Ilfaroonline.it

– Undi 45 anni ha creato momenti di grandein un condominio di via Giorgio Modugno ando ladi 85 anni e ladopo una violenta lite. L’allarme è stato lanciato dai vicini, preoccupati dalle urla provenienti dall’appartamento. La situazione ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, culminato in un drammatico scontro con la polizia.Un intervento complesso e pericolosoLe volanti della Polizia di Stato sono arrivate sul posto trovando la porta dell’abitazione bloccata. Impossibilitati ad accedere, gli agenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco per scardinare la serratura. Tuttavia, l’, in evidente stato di alterazione, ha opposto resistenza all’ingresso delle forze dell’ordine, rendendo necessario l’intervento dell’Unità Operativa di Primo Intervento (UOPI) della Polizia.