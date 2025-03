Dilei.it - Tendenze capelli primavera 2025, tagli e colori ideali per i 40 anni

Laporta con sé un vento di freschezza anche nel mondo dell’hairstyling. A 40, il desiderio di un look che valorizzi i lineamenti senza appesantire diventa una priorità. E non si tratta solo dio: il colore gioca un ruolo fondamentale per donare luminosità e freschezza al viso.Leoffrono un mix perfetto tra modernità e versatilità, conpratici ma sofisticati e tonalità in grado di esaltare la bellezza naturale. Scopriamo insieme le opzioni più adatte per un cambio di look all’insegna dell’eleganza.diper i 40: freschezza e movimentoLa regola d’oro per chi è alla ricerca di uno in grado di regalare qualche anno in meno senza stravolgere la propria identità è puntare su scalature strategiche e linee morbide.