Telese il bilancio del sindaco Caporaso e dei suoi assessori | Tanti obiettivi raggiunti in 5 anni

Tempo di lettura: 4 minutiQuando nel 2020 abbiamo vinto le elezioni amministrative con la lista Tutti, riportando il 65% delle preferenze, abbiamo immediatamente sentito il peso della responsabilità di tutti quei voti e, da allora, non c’è stato un solo giorno che non abbiamo ricordato a noi stessi di dover rispondere non solo agli oltre 3mila cittadini che ci hanno scelto ma anche a tutti gli altri. E abbiamo lavorato con il massimo dell’impegno e con tutta la dedizione possibile per l’intera comunità. Oggi, a quasi 5da quel giorno, i risultati si vedono, ci rendono orgogliosi di tutto quanto abbiamo fatto e ci spronano a fare ancora altro, tanto altro”. IldiTerme, Giov, fa un rapidodel suo mandato evidenziando poi il clima di coesione e di grande collaborazione all’interno della sua squadra, “senza questa coesione non avremmo fatto nemmeno la decima parte di quanto realizzato”.