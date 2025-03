Juventusnews24.com - Telecronaca Fiorentina Juve: ecco chi commenta. Scelta la coppia per il match del Franchi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24chilaper ildel, valido per la 29ª giornata di Serie A 2024/25C’è una zona Champions da conquistare per lain questo finale di stagione, e molto passa dalla trasferta odierna dei bianconeri sul campo dellaal, in programma alle 18.00. Il modo migliore, la vittoria, per dimenticare anche la sconfitta contro l’Atalanta.Ilsarà visibile su DAZN conaffidata a Edoardo Testoni e Marco Parolo e su Sky con commento di Federico Zancan e Luca Marchegiani.Leggi suntusnews24.com