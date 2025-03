Ilrestodelcarlino.it - Teggi presenta il suo romanzo

Oggi pomeriggio, alle 16.30 alla Sala Mari del Museo dell’Umorismo di Tolentino, Annalisa(nella foto) parlerà del suo primo"Prima che sia troppo amarti" (Edizione Il Timone). Il libro costituisce la prima proposta del percorso "Sorridere tra le pagine" ideato dal circolo culturale "Tullio Colsalvatico" e guidato per il secondo anno da Solidea Vitali. Annalisaè traduttrice di numerosi autori stranieri, tra cui Gilbert Keith Chesterton, di cui ha anche curato una prestigiosa mostra al Meeting di Rimini, e Clive Staples Lewis, collabora con alcune testate nazionali, tra cui il mensile Tempi, tiene lezioni in scuole di lettura e scrittura in varie città. Ha scritto numerosi saggi. Solidea Vitali è esperta in comunicazione e critica letteraria. L’incontro, a partire dal contenuto dele nel confronto con lettori e non, toccherà sicuramente aspetti di profondo interesse umano e personale.