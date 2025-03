Ilnapolista.it - Tebas replica ad Ancelotti: «Il Real Madrid ha chiesto meno di 72 ore tra il Leganes e la Real Sociedad»

risponde, ancora una volta ad. Prima della partita contro il Villaraveva detto in conferenza stampa. «Stiamo ancora recuperando, ed è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto contro un avversario ostico. Dobbiamo giocare una partita intelligente. Non capisco perché giochiamo di sabato, e spero che un giorno potremo cambiare questo programma. I diritti televisivi e i soldi vengono prima, e l’ultima cosa a cui pensa chiunque è il recupero dei giocatori».Leggi anche:: «Il rigore di Alvarez? Non avevo notato tutto questo ‘trambusto’»Il tecnico delha poi rincarato la dose dopo la partita vinta per 1-2. «Questa è l’ultima volta che giocheremo una partita condi 72 ore di riposo, non giocheremo mai più. Abbiamoalla Lega di cambiare l’orario della partita due volte e non è successo nulla, ma questa è l’ultima volta».