Tarros vuole crederci. Assalto al Serravalle

Ultima di andata questo pomeriggio e poi altre 6 partite. Lasi è messa da sola all’angolino ed arrivare nelle prime tre posizioni resta ora un’impresa, difficile ma ancora possibile, che però non dipende più unicamente da lei. Sette gare, tutte da vincere e sperare che Legnaia Firenze o Virtus Siena inciampino da qualche parte, cosa per altro finora ancora non successa visto che le due toscane hanno effettuato un percorso netto. Ma non solo, bisogna anche guardarsi le spalle essendo Cecina e Genova a ridosso dei bianconeri e pronte a sfruttare eventuali altri passi falsi di Ramirez e compagni. Se arrivare terzi non dipende dunque solo dalla, raggiungere il 4° o 5° posto finale, per poi giocarsi la salvezza nei play-out veri e propri col vantaggio dell’eventuale ‘bella’ in casa, è il minimo sindacale a questo punto della stagione.