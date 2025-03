Tarantinitime.it - Taranto oltre gli annunci

Tarantini Time QuotidianoLa città capoluogo, chiamata alle urne a maggio per eleggere Sindaco e Consiglio comunale, ad un bivio: scegliere la strada giusta vista la pioggia di danari in arrivo oppure perdersi per l’ennesima volta nelle solite beghe di cortilea maggio dovrà scegliersi il nuovo Sindaco e rinnovare il Consiglio comunale, conseguenza logica della caduta di Rinaldo Melucci e la sua maggioranza ibrida, alcune settimane fa. L’ennesima confusione politico-amministrativa che caratterizza ormai da anni questo martoriato lembo di terra. Perchè è indubbio che una città capoluogo tanto incerta allunga le distanze dai Comuni della provincia, anzichè restarne il punto di riferimento.La prospettiva di elezioni in cui l’assenteismo avrà la maggioranza è un dato di fatto: è una tendenza nazionale, è una tendenza anche locale.