Noinotizie.it - Taranto: incidente, morto 32enne Scontro auto-moto

Leggi su Noinotizie.it

Accaduto in serata nel pieno centro urbano di, in via Cesare Battisti. In prossimità di un incrocio lofra un’ed unaper cause da dettagliare. Il conducente dellacicletta, perso il controllo del mezzo, è caduto in strada in modo letale. Èsul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..