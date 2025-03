Lettera43.it - Tank, missili e portaerei: in Cina è boom delle costruzioni militari

Dimenticatevi le astronavi di Star Wars, il castello di Harry Potter e le auto di Formula 1. In, accanto ai tradizionali prodotti Lego, èdiin mattoncini che riproducono i mezzidell’Esercito Popolare di Liberazione. Questi ‘giocattoli’, prodotti da una miriade di anonime aziende locali (che non hanno nulla a che fare con il colosso danese), hanno ormai invaso i negozi e gli e-commerce, allineandosi perfettamente con il nazionalismo promosso da Xi Jinping. La retorica del presidente cinese ha infatti fatto breccia su un’influente nicchia di appassionati di tutto ciò che riguarda il mondo militare, compresi i mattoncini da montare pezzo per pezzo.LEGGI ANCHE: Xi Jinping accelera la riforma dell’esercitoLa crescita del mercato dei mattoncini da costruzioneI marchi di giocattoli cinesi si sono dunque attivati per intercettare la tendenza di questi otaku (nerd) patrioti.