Salernotoday.it - Tajani si collega con Salerno e attacca De Luca: "Basta arroganza del potere familistico"

Leggi su Salernotoday.it

"Ci stiamo caratterizzando come una grande forza moderata all' interno dello schieramento del centrodestra. Siamo alleati leali, ma abbiamo le nostre idee, posizioni che non vogliamo assolutamente cambiare". Lo ha detto il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia.