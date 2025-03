Unlimitednews.it - Tajani “Al Consiglio Affari Esteri ribadirò l’importanza di mantenere l’unità atlantica”

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro deglie della Cooperazione Internazionale, Antonio, sarà in missione domani a Bruxelles dove prenderà parte ale alla IX Conferenza internazionale sul sostegno alla Siria. Lo comunica la Farnesina.Alla riunione dei Ministri degli, verrà innanzitutto dato spazio alla guerra in Ucraina e alle prospettive per arrivare ad una pace giusta, grazie anche alla recente iniziativa americana. La riunione proseguirà poi con un’ampia discussione sulla situazione in Medio Oriente, dedicando una specifica attenzione alla situazione in Siria ed Iran. I Ministri avranno quindi uno scambio sulle prospettive delle relazioni transatlantiche e della sicurezza europea, anche in vista della successiva discussione aleuropeo.