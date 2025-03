Calciomercato.it - Svelato l’incedibile della Juventus. E non è Kenan Yildiz

Le ultime di calciomercato sui bianconeri. L’affare in Premier non dovrebbe andare in porto: ecco tutti i dettagliÈ uno dei giocatori costati meno alla Juve, ma forse uno dei più sentiti di Giuntoli. Il Football Director è nel mirino per le ultime due sessioni di calciomercato, specie per quellascorsa estate dove sono stati impegnati poco meno di 200 milioni.Juve, Giuntoli nel mirino per il calciomercato (LaPresse) – Calciomercato.itFinora hanno toppato le operazioni più impegnative, ovvero Douglas Luiz e Koopmeiners. Ma non ha entusiasmato nemmeno Nico Gonzalez, tra prestito e obbligo un investimento di quasi 40 milioni di euro. Il miglior affare estivo, invece, è senza dubbio Khephren Thuram. Circa 20 milioni per un centrocampista giovane e di grandi prospettive, uno che è stato sempre capace di spaccare in due le partite.