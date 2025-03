Ilgiorno.it - Sui banchi lezione di teatro . Così si impara a stare sul palco e a lavorare dietro le quinte

Un bellissimo progetto promosso da Fondazione Comunità Monza e Brianza sta trasformando il CineSanta Maria di Biassono in un luogo ancora più accogliente e inclusivo, dove giovanissimi e persone con disabilità, in rete con la scuola e con la cooperativa sociale Il Seme, possono esprimersi e crescere insieme attraverso l’arte. Si chiama “Accoglien“: un’iniziativa che con quattro linee d’azione sta aggiungendo valore a una realtà, quella del Santa Maria, che già da tempo rappresenta un luogo propulsivo di cultura e di valori, punto di riferimento per i ragazzi che vogliono approcciarsi alla recitazione e capire come funziona il mondo del. "Il progetto, avviato a gennaio, è partito con il cineforum per i ragazzi delle medie, e ora prosegue con i progetti teatrali che dureranno per tutti i mesi estivi fino a settembre – chiarisce Marlene Farina, una delle referenti dell’iniziativa –.