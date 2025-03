Spazionapoli.it - Stupore in Venezia-Napoli: Conte ha chiesto spiegazioni

Leggi su Spazionapoli.it

0-0, le parole disu un fattore in particolare: “Ne ho parlato anche con Di Francesco”.Nulla da fare per ildi Antonioche si ferma ae non va oltre lo 0-0. Gli azzurri non sono riusciti a superare il muro Radu che ha saputo difendere i pali delin maniera egregia con riflessi che gli hanno permesso di essere il migliore in campo. Antonio, nel post partita a Dazn, ha sottolineato anche un fattore tecnico che non ha permesso ai suoi di poter giocare fluidamente.. “Ne ho parlato con Di Francesco, prima volta che succede”L’allenatore salentino, infatti, si è soffermato sullo stato del terreno di gioco:“Noi la partita l’abbiamo fatta, non so perché il campo non era stato bagnato e la palla non scorreva. Una cosa del genere è la prima volta che accade, ho anchea Eusebio Di Francesco se era stato fatto da loro, ma mi ha risposto no”.