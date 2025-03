Inter-news.it - Stramaccioni sottolinea: «Inzaghi, una prima volta all’Inter! Acerbi, intelligenza rara»

Andreaha espresso il suo punto di vista riguardo la situazione attuale dell’Inter di Simone, elogiando poi il pilastro della difesa nerazzurra Francesco– L’Inter di Simoneaffronterà stasera 16 marzo l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in uno scontro diretto che potrebbe dire moltissimo del futuro di questa stagione di Serie A. I meneghini, in corsa per la vittoria finale in Campionato, sono al contempo in lotta per conquistare anche la Coppa Italia e la Champions League. Tale aspetto è statoto da Andreadurante un’intervista rilasciata a TuttoSport, con un’attenzione particolare alla novità che emerge rispetto alle altre tre stagioni di: «Trovo il tecnico nerazzurro molto maturato nella gestione: ha utilizzato tutti con, con finora evidente priorità data al Campionato.