Strage in Macedonia del Nord | almeno 50 morti nel rogo di una discoteca a Kocani – Il video

Sono50 iin un incendio scoppiato in unadelladel, dove era in corso un concerto. Lo riferisce l’agenzia statale Mia citando il ministero dell’Interno. «50 persone sono morte in una», una cittadina a circa 100 chilometri a est della capitale Skopje, dove «circa 1.500 persone assistevano ad un concerto». Secondo le prime informazioni, l’incendio è stato causato dall’uso di artifici pirotecnici all’interno della struttura. Tra i decessi anche diversi bambini. A causa della gravità delle ferite riportate a causa dell’incendio e dell’inalazione di fumo, alcuni feriti sono stati trasferiti all’ospedale clinico di Shtip, all’ospedale generale cittadino “8 Septemvri” e alle cliniche di Skopje. Secondo quanto riporta Nova Makedonija il ministro dell’Interno Pance Toshkovski si trova già sul luogo dell’incidente, così come è atteso anche il primo ministro Hristijan Mickoski.