Dayitalianews.com - Strage in discoteca: almeno 50 ragazzi morti e oltre 100 feriti, per un incendio in Macedonia del Nord – VIDEO

Leggi su Dayitalianews.com

Sono50 i giovaniper un terrificantescoppiato in unadi Kocani, indel. Altri 100sono rimastinel tentativo di sfuggire alle fiamme.È di50100il bilancio del tragicoche è divampato nella notte fra sabato 15 e domenica 16 marzo in unadi Kocani, città delladel. I media locali riportano che l’sarebbe scoppiato intorno alle 3 del mattino, quando all’interno del locale c’erano ancora 1500 persone per assistere a un concerto. Molti giovani sono rimastinella calca che tentava di sfuggire alla fiamme.Fire in a nightclub Pulse in Ko?ani, NorthLocal news are reporting more than 1500 people were at the club when the fire started, atleast 50 casualities and many injured.