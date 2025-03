Secoloditalia.it - Strage in discoteca abusiva in Macedonia del Nord: 59 ragazzi morti. Il momento del rogo (video)

Un incendio scoppiato sabato notte in unaa Kocani, nelladel, dove più di cinquecento persone si erano radunate per un concerto, ha causato la morte di almeno 59 persone, ha riferito l’agenzia statale Mia citando il ministero dell’Interno.Nelladi Kocani, una cittadina a circa 100 chilometri a est della capitale Skopje, oltre millecinquecento persone assistevano a un concerto. L’agenzia statale Mia riferisce che l’incendio è scoppiato nel locale “Pulse”, un nightclub nella cittadina di Kocani, con circa 30.000 abitanti durante un concerto di un duo hip-hop Dnk molto popolare in. Il concerto era seguito da un pubblico principalmente da giovani. L’agenzia di stampa online Sdk ha riferito che l’incendio è iniziato alle 3 del mattino e ha fornito un conteggio di oltre cento feriti citando fonti di soccorso.