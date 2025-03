Quotidiano.net - Strage di giovani in Macedonia, 51 morti e oltre 100 feriti nell’incendio in discoteca

Roma, 16 marzo 2025 – Almeno 51 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite nell'incendio scoppiato la scorsa notte in unadi Kocani, indel Nord, dove era in corso un concerto di una band hip-hop. A fornire il primo bilancio ufficiale della tragedia è stato il ministro dell'Interno Pance Toskovski. "Secondo i dati che abbiamo finora, 51 persone hanno perso la vita e più di 100 sono state ferite e trasportate negli ospedali di Stip, Kocani e Skopje" Isono ricoverati presso le cliniche di Skopje, l'ospedale chirurgico cittadino "St. Naum Ohridski" e l'ospedale "8 settembre". Secondo la stampa locale a far divampare l'incendio sarebbero stati dei fuochi d'artificio che erano stati piazzati nel corso dell'esibizione nel locale del duo hip-hop Dnk. Quando le fiamme hanno iniziato a propagarsi, nellaè scoppiato il panico e la gente si è precipitata verso le uscite.