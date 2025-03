Lanazione.it - Strade invase dall’acqua. Da Barba fino a Olmi. La rabbia dei residenti: "Ora un piano definitivo"

"Una situazione invivibile, lottiamo con l’acqua che invade la strada e entra nelle case praticamente una volta al mese. Il problema non è solo quando ci sono eventi eccezionali come l’allerta meteo di questi giorni: qui basta un semplice acquazzone, a volte anche di quelli estivi, per ritrovarsi con l’acqua ai polpacci". L’allerta meteo di questi giorni ha graziato argini e livelli dei torrenti quarratini, ma i guai non sono mancati. Esasperati, non ne possono più di avere la casa allagata, idi via Brana afrazione di Quarrata. Il problema nasce dal defluire delle acque basse che scendono dal confinante Comune di Pistoia lungo fossi e fognature, arrivando nella piana quarratina anche dopo ore: ivedono salire il livello dell’acqua nellee per loro ricomincia l’incubo.