Temporeale.info - Stop pensioni, l’INPS ha deciso: questa è una mazzata tremenda

Leggi su Temporeale.info

sta per dare unacon unoalleinaspettato, che coinvolgerebbe tantissime persone: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta Sono state comunicate da parte delle scadenze per la verifica dell’esistenza in vita delle persone che riscuotono la pensione all’estero. Secondo le stime più recenti, sono oltre 310 . L'articolohaè unaTemporeale Quotidiano.