"Sto affrontando un periodo di prova": il messaggio di Papa Francesco (e le voci sul saluto al balcone)

Oggi, domenica 16 marzo,, ricoverato al Policlinico Gemelli orami da 31 giorni a causa di una polmonite bilaterale, ha voluto condividere undi conforto e speranza con i fedeli. Il tutto dopo che per qualche minuto si era diffusa l'indiscrezione che il Pontefice si sarebbe affacciato alper unriservato ai bimbi, ai più piccoli. "Condivido con voi questi pensieri mentre stoundi, e mi unisco a tanti fratelli e sorelle malati: fragili, in questo momento, come me. Il nostro fisico è debole ma, anche così, niente può impedirci di amare, di pregare, di donare noi stessi, di essere l'uno per l'altro, nella fede, segni luminosi di speranza - ha premesso -. Quanta luce risplende, in questo senso, negli ospedali e nei luoghi di cura! Quanta attenzione amorevole rischiara le stanze, i corridoi, gli ambulatori, i posti dove si svolgono i servizi più umili! Perciò vorrei invitarvi, oggi, a dare con me lode al Signore, che mai ci abbandona e che nei momenti di dolore ci mette accanto persone che riflettono un raggio del suo amore", ha scritto