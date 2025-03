Isaechia.it - Stefania Orlando: “Quest’esperienza al Grande Fratello è stata più dura dell’altra volta perché…”

Dopo l’eliminazione dalla casa, avvenuta nel corso dell’ultima puntata delha voluto ringraziare tutti i suoi sostenitori con una diretta Instagram:Intanto questa diretta è per ringraziarvi veramente con tutto il mio cuore per il sostegno che mi avete dato e per tutti i commenti bellissimi che mi avete scritto, mi avete riempito d’affetto anche questae devo dire che io non do mai nulla per scontato quindi mi avete anche un po’ stupito, grazie davvero vi amo tutti quanti e tutte quante. Ho ricevuto tantissimi fiori, tantissimi attestati di stima, di amore e quindi insomma cosa si può volere di più per chi come me fa questo lavoro? L’affetto del pubblico e quindi questo per me è fondamentale e spero di ricambiare quest’affetto.La conduttrice televisiva ha svelato le differenze tra la sua partecipazione al reality show e quella che si è appena conclusa:Un’esperienza diversa dalla prima, forse un pochino più, nonostante io ci sia rimasta ‘solo’ tre mesi, mi aspettavo di restare dentro la casa tre settimane e invece sono rimasta tanto rispetto alle mie aspettative, le ho superate di molto.