Notizie.com - Stati Uniti, un tornado spaventa il Midwest: sono 33 i morti

Leggi su Notizie.com

Arrivano tragiche notizie daglidove unile miete vittime. Il bilancio ci parla di 33, ma cosa è accaduto?, unil33 i(ANSA) Notizie.comIl maltempo colpisce in maniera devastante l’America che nelconta ie cerca di rialzarsi anche se gli esperti evidenziano che nelle prossime 24 ore al situazione potrebbe addirittura peggiorare. Si parte dalla contea di Sherman, nel Kansas occidentale, dove otto persone hanno perso la vita in uno scontro tra veicoli. I venti avevano prodotto polvere in autostrada portando più di cinquanta automobili a perdere il controllo e rendersi protagoniste di incidenti.Intanto Tate Reeves, il governatore del Mississippi, ha parlato di sei persone uccise in tre contee differenti, con altre tre che al momento rimangono disperse mentre altre 30rimaste ferite.