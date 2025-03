Notizie.com - Stangata Imu: ritorna anche per la prima casa. Ecco chi riguarderà

Leggi su Notizie.com

Nessuno sembra aver prestato la giusta attenzione all’ultima novità sull’Imu: ora, in molti casi, si paga di nuovoper la.L’imposta municipale unica fu introdotta dal Governo Monti nel 2012, come della cosiddetta manovra Salva Italia. Per portare fondi alle casse delle Stato e superare il pericolo di una spaventosa crisi economica, l’esecutivo tecnico pensò infatti di sostituire l’ICI, la vecchia imposta comunale sugli immobili, con l’IMU. Un’imposta che in pratica ampliava la base imponibile includendole abitazioni principali, con alcune poche eccezioni.IMU:per lachi– notizie.comUn anno dopo, la criticatissima IMU è tuttavia stata abolita per la, nel caso di abitazioni principali non di lusso. E a oggi l’IMU continua a essere principalmente applicata agli immobili diversi dall’abitazione principale, con alcune esenzioni e riduzioni.