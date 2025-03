Serieanews.com - Sta facendo un miracolo, è pronto per allenare una big: che idea per l’Atalanta

Leggi su Serieanews.com

Sta guidando il suo progetto oltre ogni pronostico, dimostrando di saper reinventare se stesso e la squadra. E ora il suo nome comincia a girare per il dopo GasperiniStaun, èperuna big: cheper(Foto: LaPresse) – serieanews.comEsiste un vecchio detto che suona più o meno così: quando il mare è calmo, tutti sono bravi marinai. Vale anche per gli allenatori. È quando la barca imbarca acqua e il vento soffia forte che si capisce davvero chi sa stare al timone.Poi c’è un momento in cui il vento cambia. Non sai bene quando accade, ma te ne accorgi. È quel momento in cui smetti di chiederti “quanto può reggere ancora?” e inizi a pensare “ma questo dove può arrivare?”. Ecco, guardando il Torino di Paolo Vanoli, quella sensazione è arrivata da un po’.