.com - Sport / Treia, domani l’inaugurazione della Lube Academy

Leggi su .com

Al taglio del nastro ufficiale del nuovo centro poliivo e di aggregazione per i giovani del territorio ci sarà anche il presidenteRegione Acquaroli e diverse altre personalità istituzionali, 16 marzo 2025 – Lunedì 17 marzo verrà inaugurata ufficialmente la nuova sede di, un progetto pensato per diventare un punto di riferimento per la comunità, un luogo in cui, cultura e aggregazione si uniscono in una dimensione innovativa che guarda al futuro.L’eventoL’evento vedrà la partecipazionecomunità e di importanti autorità locali e nazionali, tra cui il PresidenteRegione Marche Francesco Acquaroli, il Commissario Straordinario alla Ricostruzione Sen. Guido Castelli, il PresidenteProvincia di Macerata Sandro Parcaroli, l’Assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, il rettore dell’Università di Macerata John McCourt, il Prefetto di Macerata dott.