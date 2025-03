Oasport.it - Sport invernali oggi in tv: orari 16 marzo, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

, domenica 16, saranno di scena diversi: gare dei Mondiali per lo short track, lo speed skating ed il curling femminile, e di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, lo snowboard, il salto con gli sci, la combinata nordica e lo sci di fondo.Inl’ultima giornata dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia): sull’anello di ghiaccio norvegese assisteremo ad un day-4 in cui i nostri portacolori vorranno chiudere in bellezza dopo i due ori conquistati ieri.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseSi comincerà con i 1500 metri uomini, dove l’Italia schiererà Daniele Di Stefano. A seguire i 1500 metri donne con Francesca Lollobrigida ed i 10000 metri uomini dove la presenza tricolore prevede al via Davide Ghiotto.