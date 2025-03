Oasport.it - Sport in tv oggi (domenica 16 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

16ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA di Indian Wells, il ciclismo con la Parigi-Nizza e la Tirreno-Adriatico, i motori con F1, Motomondiale e Motocross, gliinvernali con i Mondiali per lo short track, lo speed skating ed il curling femminile, e tanto altro ancora.Il primo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul tracciato di Melbourne, ovvero l’Albert Park Circuit, e prevede 58 giri della lunghezza di 5.278 km per un totale di 306.124 km: alle ore 05.00 italiane andrà in scena la gara del GP dell’Australia.Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseInl’ultima giornata dei Mondiali 2025 su singole distanze di speed skating ad Hamar (Norvegia): sull’anello di ghiaccio norvegese assisteremo ad un day-4 in cui i nostri portacolori vorranno chiudere in bellezza dopo i due ori conquistati ieri.